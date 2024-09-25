Импортозамещающее производство противопожарных конструкций запустят в Домодедове

Компания «Смарт Техно Сервис» построит производственно-складской комплекс для выпуска алюминиевых конструкций и обработки металла в Домодедове в 2026 году. Проект реализуется в рамках расширения площадей предприятия при поддержке Центра содействия строительству Московской области.

Землю под застройку предоставили по льготной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект составляют 85 миллионов рублей, а площадь комплекса будет около восьми тысяч квадратных метров. Согласно проекту, на предприятии ежегодно будут выпускать около 210 тонн алюминиевых и стальных конструкций.

С открытием нового производства в округе создадут 60 рабочих мест. Напомним, подать заявку на сопровождение коммерческого объекта менеджером ЦСС можно по телефону 8(498) 602-00-00 или по электронной почте css@mosreg.ru.

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