Импортозамещающее производство лаков запустят по льготной программе в Бронницах

Подмосковная компания «Лонтрек» стала участницей программы «Земля за 1 рубль». Предприятие получило льготный участок в Бронницах для реализации инвестпроекта в сфере импортозамещения.

«Компания „Лонтрек“ инвестирует 50 миллионов рублей в строительство и запуск производственного предприятия по выпуску лакокрасочной продукции», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство намерены запустить в 2027 году. Реализация проекта позволит создать в округе 20 рабочих мест.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что инвестпроект «Лонтрек» предполагает строительство трех производственных зданий на участке площадью свыше двух гектаров.

Напомним, по условиям программы, земля предоставляется в аренду на три года. По истечении этого срока предприниматель сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в импортозамещении за десять лет. По его словам Московская область стала лидером в России по производству сыра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».