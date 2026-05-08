Иммерсивный спектакль ко Дню Победы прошел во дворе школы № 1 в Химках

На территории школы № 1 в Химках 7 мая прошел иммерсивный спектакль, посвященный Дню Победы. Привычный школьный двор превратился в живую декорацию военных лет, а зрителями стали ученики, родители, педагоги и жители соседних домов.

Инициатором выступила директор школы, депутат Галина Болотова. Представление прошло в рамках проекта «Реконструкторы» и программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках уже почти два года при поддержке партии «Единая Россия».

Артисты воссоздали сцены фронтовых будней, моменты ожидания писем с передовой, радость встреч и веру в Победу, которая помогала выстоять в самые тяжелые годы.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы память о подвиге народа жила в сердцах детей и молодежи. Когда ребята видят историю так близко, они начинают понимать ее по-настоящему», — подчеркнула Галина Болотова.

Зрители не просто наблюдали, а становились частью действия. Такие мероприятия делают праздник неформальным и живым, напоминая, что Великая Победа — это часть общей памяти, которую важно и нужно беречь.