Иммерсивный спектакль ко Дню Победы прошел в микрорайоне Подрезково в Химках

Иммерсивный спектакль в рамках проекта «Реконструкторы», посвященный Дню Победы, прошел 8 мая на улице Центральной в микрорайоне Подрезково в Химках. Актеры в форме военных лет создали атмосферу, погружающую зрителей в события той эпохи.

Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев, который отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

В спектакле звучали звуки войны, были использованы подлинные предметы быта, что добавило реалистичности происходящему. Жители Подрезкова не только наблюдали за театрализованным представлением, но и активно включались в него. Многие подпевали песни военных лет.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в воспитании патриотизма и формировании уважения к истории своей страны. Спектакль в Подрезкове стал примером того, как искусство может объединять людей и вдохновлять на сохранение исторической памяти.