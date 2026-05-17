Иммерсивный спектакль и квизы прошли в музее в Серпухове

Серпуховский историко-художественный музей традиционно присоединился к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 16 мая под темой «Родное» в Год единства народов России. Мероприятия стартовали с 11 утра и продолжались почти до полуночи.

Программа была интересна как взрослым, так и детям: прошли лекции об искусстве, кураторские экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы и квизы. Главным событием вечера стала иммерсивная программа «Русские впечатленцы» — спектакль, развернувшийся прямо в декорациях выставки «Импрессионизм с русской душой».

Еще одной яркой точкой притяжения оказалась диорама «Вокруг света» — кукольный спектакль-гастроль, посвященный жизни художника Василия Дмитриевича Поленова.

Благодаря таким проектам музей давно стал точкой притяжения для жителей округа и туристов.