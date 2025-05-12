Иммерсивные спектакли ко Дню Победы прошли в Зарайске

Постановки под названием «Дорогой войны» показали в Центральном парке Зарайска. Они на время перенесли зрителей в годы Великой Отечественной войны.

Спектакли воссоздали события с июня 1941 года, когда фашисты напали на Советский Союз, до долгожданной победы в мае 1945 года. Зрители вместе с героями переживали ключевые события первых месяцев боев, трудности эвакуации предприятий и населения, трагедию блокадного Ленинграда, испытания фронтовых дорог и ожидание писем с фронта.

Организаторы использовали весь потенциал учреждений культуры муниципалитета для воссоздания атмосферы того времени, что позволило зрителям максимально ощутить дух эпохи. Этому помогали и профессиональная актерская игра, и декорации, и костюмы времен СССР.

Иммерсивные спектакли позволили зрителям стать частью общей истории страны, прочувствовать боль потерь, радость побед и гордость за подвиги своего народа. Мероприятие стало важным шагом к сохранению исторической памяти для будущих поколений.