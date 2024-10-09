Иммерсивную выставку фотографий открыли в Химках

Выставка фотографий «Запах Родины моей» открылась в выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки. В экспозиции можно увидеть уютные локации и предметы русской культуры, попавшие в объектив фотографа.

Иммерсивная выставка создана таким образом, чтобы гости смогли погрузиться в атмосферу места, изображенного на фотографии. Эффект присутствия достигается с помощью звуков и специально подобранных ароматов: сосновых шишек, сушеных апельсинов и ягод, еловых веток, цветов и трав.

Предметы помещены под специальные колбы, которые можно открывать. Изучить фотографии можно до 1 декабря в выставочном комплексе «Артишок» по адресу парк Толстого, Ленинский проспект 2А.

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