Иммерсивный спектакль «Калека с острова Инишмаан» покажут в Химках 2 ноября

Актеры драматического театра «Наш дом» представят на сцене иммерсивный спектакль «Калека с острова Инишмаан». Зрители окажутся в роли героев постановки и смогут повлиять на исход событий.

Постановка основана на истории калеки Билли, который пытается изменить свою жизнь.

Особый формат спектакля разрушит традиционные границы между сценой и залом. Зрители смогут не только наблюдать за действиями героев, но и непосредственно влиять на ход событий.

Мероприятие пройдет 2 ноября на малой сцене театра «Наш дом». Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Отметим, что театр «Наш дом» в октябре представит десятки спектаклей. Ознакомиться с подробной афишей можно по ссылке.

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