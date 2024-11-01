Иммерсивное шоу ко дню рождения Пушкина пройдет в Красногорске

Мероприятие, приуроченное к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдет в усадьбе «Знаменское-Губайлово». Для гостей организуют театрализованный квест.

Памятную дату отмечают в этом году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Сотрудники усадьбы подготовили путешествие-приключение на иммерсивное шоу «Сказки Пушкина».

Участников погрузят в атмосферу старинной усадьбы. Они поучаствуют в квесте со сказочными героями Царевной-Лебедем, Королевичем Елисеем, Шамаханской Царицей, Бабой-Ягой, Рыбаком, Балдой и Ученым Котом.

В завершении квеста они встретятся с Дедом Морозом. Поучаствовать могут дети с шести до 11 лет. Подробности о мероприятии есть на сайте усадьбы.

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