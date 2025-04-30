Именные таблички ветеранов появились на домах в Ленинском округе

На фасадах домов Ленинского округа разместили именные таблички с надписью «Здесь живет ветеран». Эта работа была проведена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Установка персональных табличек стала не только данью уважения героям, но и возможностью для жителей округа лично выразить благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в победу над фашизмом. «Для нас важно сохранить память о подвигах ветеранов и необходимость передать эту информации молодому поколению», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В настоящее время в муниципалитете проживают восемь ветеранов: Михаил Никитович Доля, Виктор Васильевич Жажин, Александр Александрович Ковальчук, Галим Авхадиевич Ахмадиев, Борис Харитонович Канельский, Евгения Владимировна Белоногова, , Анна Егоровна Рязанова и Раиса Степановна Харланова. Все восемь участников Великой Отечественной войны удостоены звания «Почетный гражданин Ленинского городского округа».

Напомним, проект «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» создан по инициативе президента России Владимира Путина.