Именную табличку в честь ветерана войны Анатолия Хомича открыли в Дмитрове

Памятный знак появился на здании комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Дмитрове. Именную табличку установили в честь проживающего здесь ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Хомича.

Мероприятие провели в преддверии Дня Победы. Участниками церемонии открытия стали заместитель главы Дмитровского муниципального округа Анжела Бондарева.

Она вручила ветерану благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева, поздравительный адрес от главы Дмитровского округа Ивана Курданина и книгу «Дмитров и дмитровчане».

«Анатолий Семенович — живой пример героизма, мужества и стойкости поколения победителей. Установка мемориальной доски на здании, где он проживает, — это дань глубокого уважения и благодарности за его боевые заслуги перед Отечеством», — добавил Иван Курданин.

Анатолий Хомич является кавалером Ордена Славы III степени и почетным гражданином округа. Также пенсионера поздравил председатель Совета депутатов Дмитровского округа Михаил Зернов.

«Мы гордимся великим подвигом советского народа, благодарны каждому солдату, офицеру, которые подарили в каждый дом Победу и каждому из нас — мирное небо», — отметил Михаил Зернов.