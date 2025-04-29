Именную табличку в честь ветерана установили на «Доме доброты» в Дмитрове

В Подмосковье продолжают устанавливать памятные таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Знак появился в Дмитрове в честь почетного жителя города Анатолия Хомича.

Ветеран, который недавно отметил вековой юбилей, в начале войны трудился слесарем на заводе «Станколит» в Москве. В армию он ушел в 1943 году, а позже стал командиром отделения автоматчиков.

Анатолий Хомич принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, а также почти дошел до Берлина.

За проявленное мужество его удостоили ордена Славы третьей степени и медали «За боевые заслуги».

После окончания войны Хомич более 30 лет был педагогом Дмитровской музыкальной школы, а позже стал участником хора ветеранов.

Сейчас Анатолий Семенович живет в «Доме доброты», на входе в который и установили памятную табличку.

Ко Дню Победы на домах ветеранов в Дмитровском округе появятся еще несколько именных знаков.