Именную табличку установили на доме ветерана Виталия Бобкова в Дмитрове

Информационная доска, сообщающая о том, что здесь живет участник Великой Отечественной войны, появилась еще на одном доме в Дмитрове. Глава округа Иван Курданин вместе с представителями местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» навестил ветерана, чтобы поздравить его с этим знаменательным событием.

Решением совета депутатов Дмитровского округа в честь 80-летия Победы Виталию Бобкову было присвоено звание почетного гражданина. Иван Курданин вручил ветерану удостоверение, нагрудный знак и диплом. Руководитель муниципалитета также передал Виталию Петровичу благодарственное письмо от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, поздравительный адрес и книгу «Дмитров и дмитровчане», повествующую об известных людях округа.

Затем Иван Курданин прикрепил именую табличку на стену подъезда в котором проживает ветеран. «Пусть все знают, что здесь живет наш земляк — участник войны и просто замечательный человек!» — подчеркнул он.