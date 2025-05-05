Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве

В Подмосковье продолжают устанавливать именные таблички на домах ветеранов. Памятный знак 5 мая появился на фасаде дома на улице Мадонская в Орехово-Зуеве, где живет Римма Дорофеева.

Она отправилась на фронт добровольно в 1943 году и служила санитаркой.

«Кого перевязать, кому воды подать, кому письмо написать. Все делала, чтобы они быстрее выздоравливали», — рассказала Римма Александровна.

После окончания войны она трудилась в госпитале в Северной Корее, где познакомилась с будущим мужем. Они сыграли свадьбу в Пхеньяне в 1945 году. Спустя два года у супругов родилась дочь.

В 1947 году семья вернулась в Орехово-Зуево. Более 40 лет Римма Дорофеева работала на отбельно-красильной фабрике.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За победу над Японией».