Именную табличку установили на доме ветерана Нины Копейкиной в Коломне

На улице Астахова в Коломне установили именную табличку в честь ветерана Великой Отечественной войны Нины Копейкиной. Защитница Родины уже отпраздновала столетие.

Когда началась война, Нине Петровне было всего 17. Она служила в финчасти и прошла весь путь до Риги.

После окончания боевых действий она вышла замуж за летчика и переехала в Коломну. Долгие годы Копейкина трудилась на молочном заводе. Ветеран вырастила детей, внуков, правнуков и уже стала пра-прабабушкой.

Узнав о том, что на фасаде ее дома появилась именная табличка, Нина Петровна сначала смутилась, но затем обрадовалась.

В преддверии 80-летия Великой Победы Копейкиной присвоили звание Почетного гражданина Коломны.