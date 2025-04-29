Именную табличку установили на доме ветерана Надежды Сабитовой в Краснознаменске

В Подмосковье продолжается установка именных табличек на домах ветеранов. Памятный знак появился на здании в Краснознаменске, где живет 101-летняя Надежда Сабитова.

На фронт она ушла в возрасте 18 лет из Грозного.

«Я училась в педагогическом училище. Мечтала стать учителем начальных классов. <…> Окончание войны встретила в Венгрии», — рассказала Надежда Александровна.

Ветеран хорошо помнит, что в ночь, когда стало известно о победе, никто не спал.

«Все ходили к друг другу, долго разговаривали, сидели за столом. Мы так этого ждали — когда вернемся домой», — отметила Сабитова.

Памятный знак в честь защитницы Родины установили на доме № 3/2 на улице Строителей в Краснознаменске.

«Сегодня мы открываем табличку, что в этом доме живет человек, которому мы обязаны мирным небом над головой. Низкий вам поклон за это. И долгих лет жизни. Встретить и 85-летие Победы и замахнуться на 90», — подчеркнул глава округа Владимир Пирогов.

У дома Сабитовой в честь торжественного открытия собрались военнослужащие, молодежь и дети, которые лично поздравили ветерана.