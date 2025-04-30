Именную табличку установили на доме ветерана Михаила Красова в Краснознаменске

В Краснознаменске появляются новые именные таблички в честь ветеранов. Еще одну установили на фасаде дома № 1 на улице Советская, где живет фронтовик Михаил Красов.

Защитник Родины, разведчик не привык вспоминать о своих подвигах.

«Это как-то уж слишком — здесь дом ветерана. Хватили, конечно», — со смущением отметил Красов.

Ветеран рассказал, что рано лишился матери. Их с братом воспитывал отец. Михаила Александровича не сразу взяли в армию, так как машинистов поездов в то время берегли и оставляли в тылу. В военкомате только с третего раза согласились подписать бумаги.

Красов пережил блокаду Ленинграда, участвовал в освобождении Украины, Румынии, Молдавии, Болгарии, Югославии и Австрии. Ветеран признался, что в военное время легкой и безопасной жизни не было.

«Жили в окопах, блиндажах, лежали в снегу, замерзали и продолжали наблюдать за немцами. У меня одно время очень сильно болели ноги. Не мог ходить — от сырости развился ревматизм», — рассказал он.

О победе Михаил Красов узнал, когда находился в Австрии. Домой он вернулся только сенью 1945 года.

Ветеран уже отпраздновал вековой юбилей. Недавно он получил новую квартиру и скоро переедет туда вместе с сыном.