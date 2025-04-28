Именную табличку установили на доме ветерана Людмилы Немцовой в Ногинске

Установка именных табличек в честь ветеранов Великой Отечественной войны продолжается в Подмосковье. Памятный знак появился на доме № 15 на улице Радченко в Ногинске.

В здании проживает Людмила Немцова, которая отправилась на фронт в 18 лет. Она прошла курсы радистов, а затем служила в роте связи штурмовой авиационной дивизии.

Она участвовала в защите и освобождении целого ряда городов и прошла всю войну.

Людмилу Ильиничну наградили медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу над Германией». Кроме того она была удостоена ордена Отечественной войны второй степени.

Установка именной таблички на ее доме стала еще одним шагом к сохранению памяти о героях, защищавших Родину.