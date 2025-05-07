Именную табличку установили на доме ветерана Анатолия Виноградова в Орехово-Зуеве

Именную табличку 6 мая установили на доме ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Виноградова в Орехово-Зуеве. Представители местных властей поздравили защитника Родины с 80-летием Победы и преподнесли ему подарки.

В честь праздника для Анатолия Ивановича устроили концерт под окнами, а военнослужащие Орехово-Зуевской части прошли торжественным парадом.

Виноградова призвали в армию в августе 1941 года. Он воевал на разных фронтах и дошел до Кенигсберга. В 1944 году Анатолий Иванович получил серьезное ранение, однако после восстановления вернулся на поле боя.

В мирное время он служил в войсках противовоздушной обороны, а затем работал на железнодорожной станции. Ветеран был удостоен орденов Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Сейчас ему 103 года.

Анатолий Иванович поблагодарил гостей и прочитал им стихотворения о счастье.