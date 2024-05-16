Именной дуб писателя Бориса Васильева высадили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:48 Именной дуб писателя Бориса Васильева высадили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Саженец дуба в память об известном военном писателе и сценаристе Борисе Васильеве высадили в центральном парке Солнечногорска. С данной инициативой выступили сотрудники Центральной детской библиотеки в рамках проекта «Васильевы зори».

Дубы часто упоминаются в произведениях Бориса Васильева. Они росли около его дома на Покровской горе в Смоленске и перед домом в Солнечногорске.

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«Почти 40 лет Борис Львович жил в Солнечногорске. Здесь же в загородном домике написал большинство своих произведений. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы не только сохранить память о писателе, но и привлечь внимание молодежи к его творчеству. Так, уже 10 лет в округе проводятся Васильевские чтения. В 2022 году они получили статус всероссийских, а в прошлом году к ним присоединились школьники из Белоруссии и Китая», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В день рождения и день памяти писателя планируется проводить литературные вечера, встречи и мероприятия около высаженного на Аллее славы дуба.

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