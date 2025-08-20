Именитые спортсмены раздадут автографы на международном турнире в Чехове
Серия из шести матчей Кубка Губернатора Московской области по гандболу пройдет во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова с 22 августа по 24 августа. В международном турнире будут соревноваться четыре команды: две из России — «Чеховские медведи» и «Каустик», белорусский «СКА-Минск», а также иранский клуб «Сепахан».
В финальный день запланирована автограф-сессия с выдающимися спортсменами.
Перед матчем «Чеховских медведей» в холле на первом этаже Дворца спорта «Олимпийский» гостей встретит Виктор Кейру, известный российский баскетболист, обладатель Кубка России, чемпион Единой лиги ВТБ, чемпион России и чемпион ФИБА-Европа.
Также со зрителями Кубка Губернатора встретится Дмитрий Хлестов, советский и российский футболист, чемпион России, обладатель Кубка СССР и России, а также Кубка чемпионов Содружества.