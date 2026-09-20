Именинников поздравили на избирательных участках в Химках

В Химках продолжаются выборы депутатов в Государственную Думу, Московскую областную Думу и местный Совет. Заместитель главы округа Руслан Смашнев и начальник Управления делами и контроля Сергей Калинин продолжили традицию и поздравили с днем рождения представителей избирательных комиссий.

На участке № 3566 в микрорайоне Левобережный теплые слова прозвучали в адрес Алексея Петушкова. Еще один именинник — Кирилл Смирнов из УИК № 3566. Химчанам вручили небольшие подарки, а коллеги по участку присоединились к поздравлениям, сделав этот день запоминающимся.

Такие знаки внимания напоминают: за формальными процедурами стоят живые люди, добросовестно выполняющие свою работу. Все 118 избирательных участков Химок работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.