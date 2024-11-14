Имена спикеров форума гончарного искусства объявили в Коломне

Третий форум «Керамика из прошлого в будущее» пройдет в Коломне уже завтра, 15 ноября. Накануне озвучили имена спикеров мероприятия.

Гостями форума станут основатель школы керамики New Ceramics School, куратор международного керамического симпозиума и куратор музея «Царицыно» Татьяна Пунанс, директор реставрационно-производственной компании «Паллада» Константин Лихолат, кандидат исторических наук, автор научных работ о коломенской керамике Виталий Черкасов, директор КДЦ «Дулевский» Виктория Беккер.

На мероприятие также приедут спикеры из всероссийского музея декоративного искусства и музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», представители направления из Сысерти и Челябинской области.

Главная тема события — перспектива развития гончарного искусства. Участники обсудят детали реставрации архитектурной керамики и современные тенденции.

В Коломну приедут керамисты, гончары, изобретатели, представители туриндустрии, художники со всей России.

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