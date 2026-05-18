Имена спасателей появятся на баннерах в Одинцовском округе

Пожарная охрана России в этом году отмечает 377 лет со дня основания службы. В Одинцовском округе готовят информационные баннеры с именами лучших сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

В округе планируют разместить портреты и сведения о пожарных, которые проявили себя при тушении пожаров и спасении людей. Проект приурочен к профессиональной дате и направлен на то, чтобы отметить вклад действующих сотрудников в обеспечение безопасности жителей.

Среди тех, чьи имена появятся на баннерах, старший лейтенант внутренней службы Сергей Захаров. Он возглавляет караул 3-й пожарно-спасательной части 7-го пожарно-спасательного отряда. Во время одного из пожаров он участвовал в спасении трех человек и был награжден медалью МЧС России «За спасение на пожаре».

Еще один участник списка — командир отделения, прапорщик внутренней службы Денис Давыденков. Он служит в 15-й пожарно-спасательной части. За профессиональные качества он отмечен нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный», а коллеги подчеркивают его выдержку и уверенные действия при ликвидации возгораний.

«Главное в нашей службе — не допустить потерь и всегда действовать слаженно. Каждая минута на пожаре имеет значение», сказал Захаров.