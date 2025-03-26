Имена героев СВО увековечат на мемориале в парке Памяти в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе прошло заседании комиссии муниципалитета по увековечиванию памяти героических лиц и исторических событий. Участники встречи рассмотрели материалы на погибших бойцов специальной военной операции, их имена высекут на мемориале в парке Памяти у «Черного тюльпана».

На совещании собрались руководители учреждений, историки и почетные жители Наро-Фоминска.

«Память о героях священна! Имена тех, кто отдал свои жизни за Родину, не должна уйти в забвение, задача — передать это будущим поколениям», — подчеркнул председатель местного Совета депутатов Геннадий Пензов.

Участники заседания также обсудили вопрос увековечивания памяти одного из директоров Наро-Фоминского шелкового комбината — Михаила Столбова. Он возглавил фабрику в 1959 году. Михаил Столбов — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, боевых медалей. Выдающегося жителя округа также наградили орденами Ленина и «Знак почета» за заслуги в трудовой деятельности. С его приходом на фабрике расширился перечень выпускаемой продукции, изменилась жизнь сотрудников предприятия.