Жюри регионального конкурса «Женщина — герой» объявило имена финалисток. Ими стали восемь жительниц Московской области, которые поделились своими историями о вкладе в поддержку участников СВО.

Конкурс проводят при поддержке губернатора по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова. В состав жюри вошли военнослужащие, деятели культуры, активисты и общественники.

В финал прошли Виктория Дегтярева из Солнечногорска, Наталья Волкова из Можайска, Екатерина Елисеева из Рошаля, Ксения Горячева из Егорьевска, Ольга Кириллова из Химок, Ольга Николаева из Котельников, Валентина Никифорова из Озер и Люция Ронда из Красногорска.

«Хочу поблагодарить всех участниц за подготовку искренних, душевных номеров, за смелость выйти на сцену к сотням людей. А дамам, прошедшим в финал, хочу пожелать удачи! Состав жюри финала мы объявим чуть позже», — сказал Сергей Колунов.

Финал конкурса состоится 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN.