Имена 20 жителей занесли на Доску почета в Луховицах
В Луховицах в преддверии Дня города состоялась церемония обновления Доски почета. Имена 20 специалистов из сфер образования, спорта, сельского хозяйства и авиастроения занесли в список лучших работников округа.
Награды получили жители, которые внесли значительный вклад в развитие предприятий и организаций Луховиц. Среди них — педагоги, спортсмены, специалисты авиационной отрасли и представители других профессий.
«Развитие нашего города и округа невозможно без людей, которые на своих рабочих местах трудятся во благо предприятий и территории. Именно такие специалисты формируют будущее Луховиц», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Луховицы Геннадий Воронин.
Одной из награжденных стала преподаватель Детской школы искусств Ольга Захаренкова. Она работает с детьми более 40 лет, обучает игре на домбре и гитаре. Ее воспитанники становятся победителями творческих конкурсов и выступают на городских мероприятиях.
«Научить ребенка играть на музыкальном инструменте дорогого стоит. Дети чувствуют мою любовь к музыке и к ним самим, и отвечают взаимностью», — рассказала Ольга Захаренкова.
Среди новых участников Доски почета — представители Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Заместитель директора по реализации спецпроектов Валерий Ваняшкин посвятил предприятию почти 30 лет. Ранее он 20 лет служил в авиации.
«Горжусь тем, что до сих пор работаю на предприятии. Завод вносит важный вклад в развитие производства и решает задачи государственного значения», — отметил Валерий Ваняшкин.
Также среди награжденных — инструктор спортивного центра «Луховицы» Алексей Ручной, который развивает армспорт в округе. За пять лет его работы воспитанники стали призерами региональных и всероссийских соревнований, а фестиваль силовых видов спорта «Стальные крылья» получил статус традиционного события.
Во время церемонии жителям с активной жизненной позицией также вручили благодарственные письма губернатора Московской области, Московской областной думы и главы округа.