Имена 20 жителей занесли на Доску почета в Луховицах

В Луховицах в преддверии Дня города состоялась церемония обновления Доски почета. Имена 20 специалистов из сфер образования, спорта, сельского хозяйства и авиастроения занесли в список лучших работников округа.

Награды получили жители, которые внесли значительный вклад в развитие предприятий и организаций Луховиц. Среди них — педагоги, спортсмены, специалисты авиационной отрасли и представители других профессий.

«Развитие нашего города и округа невозможно без людей, которые на своих рабочих местах трудятся во благо предприятий и территории. Именно такие специалисты формируют будущее Луховиц», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Луховицы Геннадий Воронин.

Одной из награжденных стала преподаватель Детской школы искусств Ольга Захаренкова. Она работает с детьми более 40 лет, обучает игре на домбре и гитаре. Ее воспитанники становятся победителями творческих конкурсов и выступают на городских мероприятиях.