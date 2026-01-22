Ильинскую школу в селе Лобаново капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт учебного корпуса Ильинской средней школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова продолжается в селе Лобаново в городском округе Домодедово. Строители уже приступили к отделочным работам.

В здании на Знаменской улице площадью более тысячи квадратных метров обновят кровлю и фасад, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Модернизация коснется, в частности, пищеблока и спортивного зала. Прилегающую территорию благоустроят, а в классах установят новые мебель и технику.

Работы проводят по государственной программе в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ремонт завершат к 1 сентября текущего года.