Ильинскую школу в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю

Учебный корпус Ильинской средней школы имени Сидорова в селе Лобаново капитально отремонтируют. Там появится новая мебель и техника, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы завершат к сентябрю.

В здании на Знаменской улице уже ведут демонтажные и отделочные работы, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь школы составляет более тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватят все помещения, в том числе спортивный зал и пищеблок. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».