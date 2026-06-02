Ильинский пляж в Можайском округе начали готовить к купальному сезону

Ильинский пляж вблизи деревни Блазново готовится открыть купальный сезон. Спасатели и медицинские работники уже заступили на дежурство, водолазы обследовали дно, а территория прошла противоклещевую обработку.

Это основной и единственный официальный пляж в Можайском округе. В ближайшее время оформят декларацию безопасности объекта.

«При подготовке пляжа мы проверяем все, что влияет на безопасность людей: укомплектованность спасательных постов, наличие стендов с правилами, связь с экстренными службами, состояние мостков и вышек. Контролируем, чтобы в зоне купания не было проката гидроциклов — они создают угрозу. На уровне муниципалитета утверждены дислокация спасательных постов и маршруты берегового патрулирования. Это позволяет системно обеспечить порядок», — пояснил заместитель начальника отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Можайского округа Денис Мамаев.

Границы заплыва на пляже обозначены по требованиям Государственной инспекции по маломерным судам, установлены сигнальные флаги и информационные стенды с температурой воды и схемой глубин. Для комфортного отдыха на Ильинском пляже есть раздевалки, душевые, шезлонги, зонты, детские и спортивные площадки, беседки и кафе. Отдыхающих ждут с началом хорошей погоды.