Иконы небесных покровителей спецназа передали в главный храм Росгвардии в Балашихе

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместители главы ведомства генерал-полковники Владислав Ершов и Алексей Воробьев торжественно передали в Главный храм войск национальной гвардии иконы небесных покровителей отрядов спецназначения. Мероприятие, приуроченное ко Дню Крещения Руси, прошло в Балашихе.

В честь праздника состоялся молебен, посвященный Святому равноапостольному князю Владимиру — покровителю Росгвардии. Богослужение возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Вместе с ним молились священнослужители Русской Православной Церкви, руководство и личный состав Росгвардии, их семьи и прихожане храма.

Участники молебна помолились о здравии росгвардейцев, выполняющих задачи в зоне СВО, почтили память павших товарищей и совершили крестный ход.

Епископ Николай призвал помнить подвиг павших и подчеркнул важную роль церкви в духовном воспитании. С поздравлением выступил генерал-полковник Владислав Ершов, отметив, что для православного воинства характерны вера, служение народу и стояние за правду. Он выразил благодарность Русской Православной Церкви и духовенству храма за пастырское служение и передал настоятелю протоиерею Максиму Беликову иконы покровителей спецназа.

Среди переданных святынь — иконы князя Владимира, Георгия Победоносца, Архангела Михаила, мученика Меркурия Смоленского, святого Александра Пересвета и Димитрия Солунского. Протоиерей Максим Беликов поблагодарил руководство ведомства и отметил, что иконы займут достойное место в храме.