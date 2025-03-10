Икону святых Маркиана и Мартирия передали в Троицкий храм Химок
Торжественная церемония передачи иконы прошла в Химках. Мероприятие поддержали председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский, атаман казачьего общества «Андреевка» Солнечногорского района Игорь Ефимов и верующие жители округа.
Всех присутствующих перед чином освящения иконы пригласили на экскурсию по храму. Верующие узнали историю церкви, познакомились с местными святынями.
«Святые Маркиан и Мартирий напоминают нам о важности справедливости и верности долгу. Их пример учит, что честность и служение обществу остаются вечными ценностями даже в самые трудные времена», — рассказал Сергей Малиновский.
Отметим, что Троицкий храм в Химках построили в начале XX века по проекту архитектора Флегонта Воскресенского. Средства тогда помогли собрать сходненские дачники. Епископ Дмитровский, впоследствии ставший митрополитом Трифоном, освятил храм в 1910 году.