Икону святых Маркиана и Мартирия передали в Троицкий храм Химок

Всех присутствующих перед чином освящения иконы пригласили на экскурсию по храму. Верующие узнали историю церкви, познакомились с местными святынями.

«Святые Маркиан и Мартирий напоминают нам о важности справедливости и верности долгу. Их пример учит, что честность и служение обществу остаются вечными ценностями даже в самые трудные времена», — рассказал Сергей Малиновский.

Отметим, что Троицкий храм в Химках построили в начале XX века по проекту архитектора Флегонта Воскресенского. Средства тогда помогли собрать сходненские дачники. Епископ Дмитровский, впоследствии ставший митрополитом Трифоном, освятил храм в 1910 году.