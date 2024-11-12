Икону святителя Николая Японского привезут в храм в Ликино-Дулеве 15 ноября

Православные верующие смогут прикоснуться к святыне с частицей мощей Николая Японского и вознести совместную молитву. Икона будет находиться в Иоанно-Богословском храме только один день.

Святитель Николай Японский, которого в миру, звали Иваном Касаткиным, родился в 1836 году в Смоленской губернии. Отучился в Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возглавил Российскую духовную миссию в Японии в сане архимандрита. Святитель Николай перевел несколько духовных произведений на японский язык и составил богословский словарь.

Архимандрит стал инициатором создания четырех духовных училищ в Токио и двух в Хакодате, а также строительства собора Воскресения Христова в столице Японии. После Русско-японской войны святителя Николая возвели в сан архиепископа. Скончался он в 1912 года, а в 1970 году причислен к лику святых Русской православной церкви.

По благословению патриарха Кирилла прихожане смогут увидеть икону с частицей мощей святого 15 ноября, начиная с 15:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».