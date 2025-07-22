Икону святителя Николая Чудотворца освятили во Фрязине

В храме иконы Божией Матери Державная города Фрязино, по завершении торжественной Божественной Литургии, прошло освящение обновленной иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Икона была тщательно отреставрирована и приобретена специально для храма, чтобы стать духовным украшением и важной святыней для прихожан.
Богослужение возглавил настоятель храма, священник Димитрий Третьяков, который был сослужителем протоиерея Александра Бутрина. В этот торжественный момент прихожане с глубокой благодарностью и трепетом встретили святыню, осознавая ее особое значение.
Теперь каждый, кто приходит в храм, может обратиться к святителю Николаю с молитвой, найти утешение и духовную поддержку перед образом великого чудотворца. Для верующих эта икона стала символом молитвенной надежды и крепкой веры, объединяющей всю общину прихода.
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