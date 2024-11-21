Икону с мощами святого Николая Японского привезут в Подольск 21 ноября

Жители городского округа Подольск смогут помолиться возле иконы Николая Японского. Вместе с мощами святого она пробудет в Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы 21 и 22 ноября

В Подольск святыню привезут впервые. В четверг и в пятницу прихожане смогут помолиться и приложиться к ней. Молебны с акафистом перед иконой святого Николая Японского проведут 21 и 22 ноября в 10:00, 12:00 и 15:00. Последнее богослужение пройдет 22 ноября в 17:30.

Икону с мощами святого привезли в Подмосковье в рамках международного фестиваля единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Святой проповедовал Евангелие в Японии и основал там церковь. Николай Японский скончался в 1912 году, святителя канонизировали спустя 60 лет после смерти.

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