Икону с мощами равноапостольного Николая Японского привезли в Волоколамск

Икону святого привезли в Никольский собор в Волоколамске. Благочинный протоиерей Герман Григорьев отслужил молебен.
Герман Григорьев провел молебен с акафистом равноапостольному просветителю Японии. Святой Николай в миру Иван Дмитриевич Касаткин — епископ Русской православной церкви, миссионер, основатель Православной церкви в Японии, почетный член Императорского православного палестинского общества.
В молебне сослужили благочинный Шаховского округа протоиерей Александр Ковтун и благочинный Лотошинского округа священник Алексий Кошелев.
На следующий день провели торжественное богослужение в храме Рождества Богородицы.
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