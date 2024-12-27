Икону с мощами равноапостольного Николая Японского привезли в Волоколамск

Фото: Волоколамское благочиние

Икону святого привезли в Никольский собор в Волоколамске. Благочинный протоиерей Герман Григорьев отслужил молебен.

Герман Григорьев провел молебен с акафистом равноапостольному просветителю Японии. Святой Николай в миру Иван Дмитриевич Касаткин — епископ Русской православной церкви, миссионер, основатель Православной церкви в Японии, почетный член Императорского православного палестинского общества.

Волоколамское благочиние
Фото: Волоколамское благочиние
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Волоколамское благочиние
Фото: Волоколамское благочиние
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В молебне сослужили благочинный Шаховского округа протоиерей Александр Ковтун и благочинный Лотошинского округа священник Алексий Кошелев.

На следующий день провели торжественное богослужение в храме Рождества Богородицы.

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