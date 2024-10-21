Икону Казанской Божией Матери привезли в собор в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуево прибыла икона Казанской Божией Матери. Она пробудет в соборе Рождества Пресвятой Богородицы до 22 октября.

Глава округа Руслан Заголовацкий и десятки верующих встретили Икону Русских Побед. Уже 21 октября по улицам Орехово-Зуева пройдет крестный ход, а вечером 22 октября святыня отбудет в другие округа.

Принесение иконы Божией Матери «Казанская» проходит в рамках Всероссийского молебна о Победе. Еще в 1612 году ополчение Минина и Пожарского освобождало Москву с копией иконы. Победу в Отечественной войне 1812 года и взятие Парижа в 1814-м также связывают с молитвами перед святыней.

До 22 октября верующие в Орехово-Зуеве смогут поклониться иконе Казанской Божией Матери и помолиться о воинах и их возвращении домой.

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