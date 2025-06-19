Икона из монастыря на горе Афон побывала в Дмитровском округе

Чудотворная икона Божией Матери «Троеручица» находится в сербском монастыре Хиландар на святой горе Афон. Святыню на неделю привезли в Дмитровский округ, чтобы православные верующие смогли приложиться к ней.

Икона прибыла по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. В Троицкий собор в Яхроме ее внесли глава муниципалитета Иван Курданин и благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий. Святыня находилась там сутки, а затем ее отправили в Никольский храм села Рогачево. Потом икону доставили в Успенский кафедральный собор Дмитрова.

Православные верующие смогли поклониться «Троеручице» 17 июня в день памяти святого Мефодия Пешношского. По этому поводу провели Божественную литургию, которую возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний. После службы провели крестный ход. Икона находилась в храме до вечера.

«Пребывание святыни в нашем округе — знак особой Божьей милости. Сотни жителей Дмитрова и паломников смогли поклониться ей. Уверен, что молитва перед ней укрепила каждого в вере в Господа, в наши общие силы, помогла нам объединиться в служении нашему Отечеству», — сказал Иван Курданин.