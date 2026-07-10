ИИ в Подмосковье выявил более 2 тысяч случаев стихийной торговли с начала года

С начала 2026 года в Подмосковье зафиксировано более двух тысяч случаев стихийной торговли благодаря нейросетям. Только за июнь искусственный интеллект помог выявить более 280 нарушений, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Каждый день нейросеть обрабатывает видео с более чем 5,8 тысячи камер системы «Безопасный регион». При обнаружении незаконной торговой точки система фиксирует кадр и автоматически формирует задачу для устранения нарушения. Точность определения нарушений составляет 94 %.

Подробнее узнать о других ИИ-практиках Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Эти меры направлены на достижение целей национального проекта «Экономика данных».