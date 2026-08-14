ИИ распознал свыше 965 тысяч посетителей домов культуры в Подмосковье

С августа 2025 года в домах культуры Московской области активно работает система искусственного интеллекта для подсчета посетителей. Об итогах первого года проекта сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.

За этот период ИИ обработал более 36 тысяч кадров с мероприятий, проведенных в 116 домах культуры. В проекте задействовано 333 камеры системы «Безопасный регион». Нейросеть распознала свыше 965 тысяч человек.

Система работает следующим образом: нейросеть анализирует видеопоток с камер и подсчитывает количество гостей в залах. ИИ оценивает заполняемость зала и автоматически формирует отчеты. Это позволяет организаторам видеть, какие мероприятия наиболее популярны, и корректировать расписание в соответствии с предпочтениями зрителей.

Более подробно ознакомиться с ИИ-практиками в Московской области и подать заявку на их использование можно на портале «Цифровой регион».

Проект отвечает целям национального проекта «Экономика данных».