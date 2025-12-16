ИИ помог выявить около 200 нарушений чистоты на игровых площадках в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье реализуется проект «Чистая детская игровая площадка». В его работе используются камеры видеонаблюдения. С начала года они зафиксировали 193 факта нарушений чистоты во дворах.

Такой порядок привлечения жителей к ответственности заработал только в 2025 году.

«Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий осуществляется определение персональных данных, после чего граждан привлекают к ответственности, — отмечал ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

За сброс мусора на детских площадках предусмотрен штраф — 2000 рублей.

Данные виновных по зафиксированным фактам уже переданы в УМВД. Составлены постановления на 30 тысяч рублей.