ИИ помог выявить 250 тысяч нарушений чистоты во дворах Подмосковья

В подмосковных дворах за чистотой и порядком теперь следит искусственный интеллект. В Мингосуправления региона сообщили, что нейросеть умеет распознавать 15 видов нарушений — от граффити на стенах до неработающих фонарей.

Система анализирует фото с камер «Безопасного региона» и, если находит проблему, сразу формирует задачу для ее устранения с указанием точного места. После этого ИИ проверяет, исправили ли нарушение. Такой помощник снижает нагрузку на сотрудников и делает работу коммунальных служб более эффективной.

Каждый день нейросеть контролирует 8,3 тысячи дворов и 2,4 тысячи контейнерных площадок. Благодаря этому уже удалось устранить свыше 250 тысяч нарушений.

В ведомстве уточнили, что внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».