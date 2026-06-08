ИИ помог сделать 423 тысячи лекарственных назначений в Подмосковье

Ассистент на основе ИИ работает в медучреждениях Подмосковья для помощи врачам в назначении лекарств. Он проверяет препараты по 15 основным показателям, выявляя возможные риски и побочные эффекты. С момента запуска системы она помогла создать более 423 тысяч назначений.

Как рассказали в региональном Минздраве, ассистент проверяет взаимодействие между назначенными препаратами, а также их совместимость с возрастом и полом, предупреждает о возможной передозировке или превышении рекомендованных сроков приема.

«Современные цифровые технологии — не замена врачу, а надежный помощник, который экономит время и снижает нагрузку. Для врача модуль поддержки решений — это быстрый доступ к клиническим рекомендациям и проверенным алгоритмам, что помогает точнее назначать лечение. При этом итоговое решение всегда остается за специалистом», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Система работает как на очных приемах, так и в ходе телемедицинских консультаций.

Записаться на прием жители могут через портал «Здоровье», чат-бот в «Макс», по телефону 122 и информат в поликлинике.