ИИ начнут использовать для проведения проверок строек в Подмосковье

Подмосковный стройнадзор внедрит технологии искусственного интеллекта в набор инструментов в сфере контроля. Это позволит ускорить обработку документов и экономить время специалистов.

Как рассказали в ведомстве, технология будет также составлять программы проверок, благодаря чему инспекторы смогут экономить около 2,8 тысячи рабочих часов в год. Обновленный онлайн-калькулятор проверок планируют представить к концу 2025 года.

Искусственный интеллект будет автоматически анализировать проекты, учитывая все технические параметры объектов, и формировать индивидуальные планы проверок. Это исключит ошибки, связанные с человеческим фактором, и ускорит обработку документации.

По словам главы стройнадзора Артура Гарибяна, система уже помогла снизить количество проверок на 15% с 2022 года.

«Мы решили идти дальше и внедрить в работу онлайн-калькулятора проверок искусственный интеллект. Он исключит человеческий фактор и будет самостоятельно анализировать проект с учетом всех параметров объекта. Это позволит достигнуть максимальной скорости и прозрачности в процессе формирования программы проверок», — сказал он.