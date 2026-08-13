ИИ-консультант в Подмосковье обработал почти 1,3 тысячи звонков с начала года
С начала 2026 года ИИ-консультант по вопросам контрольно-надзорной деятельности ответил на почти 1300 звонков. Все входящие звонки обрабатываются без участия операторов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Робот предоставляет информацию по одиннадцати сферам, включая сельское хозяйство, транспорт, жилищный контроль, экологию, образование, социальную помощь, тарифы и цены, лесное хозяйство, строительство, архивы и культурное наследие.
Среди вопросов, на которые отвечает ИИ-консультант, — регистрация животных, время и зоны продажи алкоголя, требования к такси, порядок оформления путевого листа, выбор управляющей компании, лицензирование скважин, постановка спецтехники на учет, публикация НПА образовательной организации и многое другое.
Задать вопрос роботу можно по телефону 8 (498) 602-22-00.