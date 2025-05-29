Игумена Сергия назначили благочинным церквей Чеховского округа

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий назначил своим указом игумена Сергия благочинным церквей Чеховского округа. Должности у священнослужителя остались те же — благочинный монастырей Подольской епархии Московской митрополии и настоятель Вознесенской Давидовой пустыни в селе Новый Быт.

Отец Сергий (настоящее имя — Николай Куксов) возглавляет Давидову пустынь с 2011 года. В том же году он был возведен в сан игумена. Он активно участвует в восстановлении храмов, благоустройстве территории обители и подворья в селе Талеж.

Кроме того, более 10 лет он проводит занятия в Воскресной школе, участвует в работе с детскими учреждениями и организует научно-практические конференции, посвящённые историческим военным событиям. Под его руководством в селе Новый Быт установили памятник бойцам спецназа и создали детское волонтерское движение.

В период своего служения удостоен множества наград как муниципального, так и регионального уровней.