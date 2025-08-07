Игры серии плей-офф на Кубок Александра Овечкина начнутся в Красногорске 7 августа

​В Московской области завершился групповой этап международного Кубка Александра Овечкина — престижного хоккейного соревнования среди юных спортсменов ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана. По результатам пяти туров в плей-офф вышли восемь сильнейших коллективов, занявших первые и вторые места в своих группах.

Остальные команды остаются в борьбе, но теперь будут сражаться за позиции с восьмой по 24-ю.

Открытие стадии плей-офф состоится 7 августа в 12:15 на «Красногорск Арене» имени В.Петрова, где подольский «Витязь» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Еще три четвертьфинальных поединка запланированы на 14:30 того же дня. На «Красногорск Арене» московский ЦСКА сыграет против омского «Авангарда». На арене «Мытищи» имени В.Шалимова казанский «АК Барс» сойдется с «Северсталью» из Череповца, а «Красная Машина Юниор» (Красногорск) — с ярославским «Локомотивом».

Актуальные результаты группового этапа и расписание плей-офф доступны на официальном сайте турнира. Прямые трансляции матчей можно посмотреть в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в соцсети «ВКонтакте».

Накануне, 6 августа, знаменитый хоккеист лично пообщался с участниками турнира, сделал с ними фотографии и дал автографы.

Кубок Александра Овечкина проводят в Подмосковье с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом сезоне турнир проходит в седьмой раз, установив рекорд по количеству участников — 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана.

Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».