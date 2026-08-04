Игры проекта «Спорт в каждый двор» провели по двум адресам в Подольске

Летний проект «Спорт в каждый двор», организованный в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью», продолжает свою миссию, возвращая детям радость активных игр. Спортивные программы охватили площадки Климовска, где собрали множество детей и их родителей.

Жители дома 49 корпус 2 по улице Симферопольской в Климовске насладились увлекательными играми на своей дворовой площадке. Также юные подольчане собрались на дворовой площадке по улице Ленина, дома 9. Под руководством опытных инструкторов ребята бесплатно участвовали в традиционных дворовых играх, таких как «Классики», «Резиночки», «Вышибалы» и «Пятнашки». Эти игры не только развивают ловкость, выносливость и координацию, но и способствуют формированию командного духа и навыков социального взаимодействия.

Как и на предыдущих мероприятиях, каждый участник получил фирменный сувенир, а самые активные и инициативные ребята были отмечены специальными призами. Проект «Спорт в каждый двор» будет продолжать радовать жителей Подольска на протяжении всего лета.