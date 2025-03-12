Игры первенства Московской области по баскетболу пройдут в Черноголовке

В спортивном комплексе «Черноголовка» состоятся игры высшей лиги первенства Московской области по баскетболу. 13, 15 и 16 марта на паркете сойдутся юношеские команды из Черноголовки, Фрязина и Балашихи, чтобы побороться за звание лучших баскетболистов региона.

В соревнованиях примут участие юные баскетболисты 2009, 2010 и 2012 годов рождения, которые сыграют каждый в своей возрастной категории.

13 марта состоится первая игра между командами спортшкол «Черноголовка» и «Фрязино». На паркет выйдут юноши 2012 года рождения, начало матча в 18:00.

15 марта игры продолжатся. В этот день также встретятся спортсмены из спортивных учреждений Черноголовки и Фрязина. Первыми на площадку выйдут юноши 2010 года рождения, начало матча в 10:30. Сразу после них, в 12:00, начнут игру баскетболисты 2009 года рождения.

Заключительные игры состоятся 16 числа. Игроки спортивной школы «Черноголовка» и спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи начнут в 13:30 — это будет матч юношей 2012 года рождения, а после — в 15:00 сыграют спортсмены 2010 года.

Местом проведения всех игр станет спортивный комплекс, расположенный по адресу: улица Центральная, 1. Вход для болельщиков свободный.