Игры, конкурсы и викторины пройдут в парках Серпухова на этой неделе

Со 2 по 8 июня в парках Серпухова проведут 26 регулярных мероприятий. Жителей и гостей округа приглашают на творческие мастер-классы, спортивные занятия, игровые программы, веселые викторины и многое другое.

Мероприятия будут интересны как для взрослых, так и для детей. Так, в понедельник и среду в парке имени Олега Степанова в Серпухове соберутся поклонники скандинавской ходьбы. Для них по зажигательную музыку проведут суставную разминку. Там же состоятся мастер-классы по историческим танцам. Участники погрузятся в атмосферу прошлых эпох и освоят основные элементы различных танцевальных стилей.

В пятницу, субботу и воскресенье для детей пройдут веселые разминки, игровые и спортивные программы, интеллектуальные викторины. Также юные жители Серпухова примут участие в творческих мастер-классах.

Фестиваль русской народной сказки «Сказка Град» соберет гостей парка имени Олега Степанова 7 июля. Зрителям расскажут о традициях, фольклоре и ремесленничестве.